В поселке Свободный открыли новый школьный стадион

На строительство было выделено 50 миллионов рублей. Фото: страница ВКонтакте Антона Шипулина

В поселке Свердловской области Свободный открыли новый школьный стадион. По словам депутата Антона Шипулина, на строительство было выделено 50 миллионов рублей.

- До официального открытия посмотрел, насколько качественно выполнили работы (они длились всего 3 месяца вместо планируемых 2 лет!). Честно могу сказать — не к чему придраться, - написал депутат на своей странице ВКонтакте.

Новый стадион Антон Шипулин вместе с учениками уже успел протестировать, сыграв с ними в футбол.

Ранее мы писали, что в Красноуральске открыли новый стадион у школы №1. Это уже третий стадион в городе, еще два располагаются у школ под номерами шесть и восемь.