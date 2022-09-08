В Полевском кот, зараженный бешенством, покусал и расцарапал маленькую девочку

Ребенку потребовалась медицинская помощь Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Полевском бездомный кот с признаками бешенства напал на ребенка. Инцидент произошел еще 4 сентября, хвостатый черной масти пробрался во двор частного дома, увидел маленькую девочку и бросился на нее, после себя он оставил укусы и царапины.

- Ребенку потребовалась медицинская помощь. С большой долей вероятности домашнее животное заразилось от дикого животного. Тело животного после инцидента было направлено в Свердловскую областную ветеринарную лабораторию, чтобы не допустить распространения болезни бешенство, - рассказали в администрации Полевского городского округа.

Напомним, в Березовском на двухлетнюю девочку, которая гуляла около дома, напала бойцовская собака. К счастью, пес не стал кусать малышку, а только сбил ее с ног. Однако родители пострадавшей малышки все равно написали заявление в полицию.