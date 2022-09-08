В Екатеринбурге 22-летний молодой человек украл у прохожей электросамокат

Злоумышленник уже был ранее судим. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Екатеринбурга обратилась женщина с просьбой найти неизвестного, который похитил у ТЦ на улице Сулимова ее электросамокат за 40 тысяч рублей.

- Накануне в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 3 установлен и задержан подозреваемый в хищении электросамоката, - рассказали в УМВД Екатеринбурга.

Злоумышленником оказался безработный ранее судимый за кражу 22-летний молодой человек, он сознался в содеянном и пояснил, что украл электросамокат для дальнейшей продажи. На екатеринбуржца завели уголовное дело по части 2 статьи 158 УК Российской Федерации «Кража». Ему грозит до пяти лет лишения свободы