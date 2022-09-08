Управляющая компания заплатит екатеринбуржцу больше 300 тысяч за разбитый автомобиль

Попытка урегулировать вопрос в досудебном порядке не сработала Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге управляющая компания выплатит местному жителю больше 300 тысяч рублей за разбитый автомобиль. В июле прошлого года мужчина припарковал свой Hyundai Solaris около жилого дома на улице Мичурина. В этот момент со стены многоэтажки упала мраморная крошка.

- Стройматериал полностью разбил заднее стекло, на левом крыле образовалась вмятина с повреждением лакокрасочного покрытия, 11 вмятин появилось на капоте, а лобовое стекло пошло трещинами. Экспертиза показала, что сумма ущерба составляет почти 150 тысяч, - рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

Попытка урегулировать вопрос в досудебном порядке не сработала. Претензия, написанная автовладельцем, была оставлена управляющей компанией без удовлетворения. Тогда он подал иск к УК, требуя получения средств на ремонт, а также компенсацию. Всего же больше 300 тысяч, ответчик пытался оспорить это решение, однако суд встал на сторону пострадавшего мужчины.