Пара из Нижнего Тагила сыграла свадьбу в эфире шоу «Четыре свадьбы»

На церемонии бракосочетания Кристина появилась в розовом платье. Фото: скрин с эфира на телеканале "Пятница"

Семейная пара Кристина и Михаил приняла участие в шоу «Четыре свадьбы» на телеканале «Пятница». Премьера выпуска состоялась 8 сентября в 19:00, на встрече с участницами девушка рассказала, что работает в школе олимпийского резерва.

На церемонии бракосочетания Кристина появилась в розовом платье. Гостей они пригласили сначала на смотровую площадку, а затем на банкет в спортивной школе. Свадьба в классическом стиле обошлась паре в 150 тысяч рублей.

Соперницы оценили праздник на низкие баллы: три, шесть и два. Девушкам не понравилась еда и атмосфера.