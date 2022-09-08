В Верхней Пышме мужчина получил срок за разбойное нападение на офис микрозаймов и заправку

Верхнепышминский городской суд назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верхней Пышме осудили 41-летнего местного жителя, на счету которого ограбление офиса микрозаймов, а также разбойное нападение на автозаправку. Первое преступление уралец совершил 18 января этого года

- В утреннее время он прошел в офис микрокредитной организации, расположенной по улице Юбилейная, где, закрыл менеджеру рот рукой, схватил ее за волосы. Ударив женщину головой о стену, он заставил открыть верхний ящик тумбочки, и забрал почти 23 тысячи рублей, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Также в ночь на 1 февраля он прошел в помещение автозаправки с ножом в руках. Он напал на оператора станции и нанес не менее трех ударов, в этот раз его добычей стали восемь тысяч рублей.

- Благодаря слаженным действиям сотрудников уголовного розыска по горячим следам установлен и задержан мужчина 1981 года рождения, житель города Верхняя Пышма, ранее не судимый, который скрывался на территории садового товарищества, - рассказали в МО МВД России «Верхнепышминский».

Верхнепышминский городской суд назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.