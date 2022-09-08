В Екатеринбурге силовики разыскивают злоумышленника, зарезавшего охранника

Фото: СК по Свердловской области

В Екатеринбурге силовики разыскивают преступника, которого подозревают в убийстве 51-летнего охранника, его тело с множественными ножевыми ранами груди и живота обнаружили 27 августа в районе седьмого километра Московского тракта.

- К этому преступлению может быть причастен фигурант, чье фото-видеоизображение получено правоохранительными органами благодаря изучению записей камер видеонаблюдения, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области.

В полиции заявили, что предполагаемого злоумышленника видели в ближайшем к месту преступления продуктовом павильоне.

- По имеющейся информации, подозреваемого называли «Маратом», однако он может представляться другими именами, - отметили в УМВД России по Екатеринбургу.

СКР по Свердловской области и полиция обращаются с просьбой ко всем, кому что-либо может быть известно о разыскиваемом, сообщить информацию по телефонам: 8-992-008-49-94, 8(343)356-42-08, 8(343)294-14-94 или по телефонной линии «102» (02).