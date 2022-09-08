Евгений Куйвашев прокомментировал открытие ЕКАД

По словам главы региона, в первую очередь это положительно повлияет на экологию Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал открытие кольца ЕКАД. Накануне на нем официально запустили движение. По словам главы региона, в первую очередь это положительно повлияет на экологию, так как большегрузы не будут заходить в город.

- Кроме того, это важно для развития транспортно-логистического узла, «Сухого порта» нашей страны. Мы сдали дорогу на два года раньше срока. Это казалось невозможным, но мы справились. Последние полтора месяца работы велись круглосуточно, - написал Евгений Куйвашев в своем Telegram-канале.

Известно, что оставшиеся съезды с ЕКАДа будут достроены в течение ближайшего года. Кстати, завершение строительства ЕКАДа вполне можно сравнить с завершением первой ветки метро Екатеринбурга. В том смысле, что на эти работы ушла треть века.