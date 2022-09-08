В Екатеринбурге арестовали водителя, отказавшегося снимать тонировку

Водитель автомобиля Lada Priora неоднократно привлекался к ответственности за тонировку. Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге арестовали 22-летнего жителя Березовского, который отказался выполнить требование полиции о снятии тонировки. Об этом сообщает городское ГИБДД.

- Водитель автомобиля Lada Priora неоднократно привлекался сотрудниками ГИБДД к административной ответственности за управление транспортным средством со стеклами, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента, - говорится в сообщении.

Однако молодой человек игнорировал требования и продолжал ездить с тонировкой. Инспекторы передали материалы на водителя в суд. Тот признал горожанина виновным по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции). Молодому человеку назначили наказание в виде ареста на пять суток.

6 и 7 сентября в Екатеринбурге устроили рейд по машинам с тонировкой. Сотрудники ГИБДД проверяли их с помощью специального прибора «Свет». В Госавтоинспекции отмечают, что светопропускание ветрового стекла, передних боковых стекол и стекол передних дверей не должно составлять менее 70 %.