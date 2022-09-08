В Нижнем Тагиле патрульные задержали 31-летнего закладчика героина

Фото: МУ МВД "Нижнетагильское"

В Нижнем Тагиле патрульные задержали 31-летнего мужчину, который раскладывал героин по закладкам. Полицейские Владимир Шешуков, Алла Перемыкина и стажер Мария Рябко находились на дежурстве, когда заметили на улице Аганичева подозрительного молодого человека.

- Увидев сотрудников полиции, мужчина подскочил и побежал из лесополосы в сторону жилых домов. Убегая, он что-то выбросил из рук, это не ускользнуло от бдительного взгляда сотрудников ППС. Далеко ему убежать не удалось, - рассказали в МУ МВД «Нижнетагильское».

Всего же с места происшествия изъяли 17 свертков с неизвестным веществом. Экспертиза показала, что в них находился героин.

- Мужчина, не имеющий постоянного места работы, ранее уже привлекался к уголовной ответственности за мошенничество, преступление против личности, а также незаконный оборот наркотических веществ, - добавили в полиции.

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на сбыт наркотических средств в крупном размере. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания.