Трамвай Екатеринбург-Верхняя Пышма не вышел на маршрут

Первый трамвай вышел на линию с опазданием Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новый трамвай, курсирующий между Екатеринбургом и Верхней Пышмой, 8 сентября не вышел на маршрут. Об этом сообщает «Верхнепышминский трамвай» на своей странице во «ВКонтакте».

- 8 сентября в 04:00 на тяговой подстанции трамвая на маршруте №333 в Верхней Пышме произошел технический сбой, - говорится в сообщении.

На место отправили бригаду для проведения пуско-наладочных работ. Первый трамвай вышел на линию в 07:17. «Верхнепышминский трамвай» принес пассажирам извинения за неудобства.

Движение по трамвайной ветке Екатеринбург-Верхняя Пышма запустили 31 августа 2022 года. По маршруту курсируют новые вагоны «Львенок».