В Екатеринбурге таксист украл с карты клиента 18 тысяч рублей

Подозреваемого быстро установили, им оказался 33-летний мужчина, у которого ранее не было проблем с законом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге таксист украл с карты парня, которого он подвозил, 18 тысяч рублей. В полицию обратился 25-летний местный житель и рассказал, что с его счета пропала крупная сумма, при этом он заметил, что «пластик» у него пропал.

- Мужчина рассказал, что после поездки на такси на следующий день он зашел в приложение, где обнаружил, что с его счета производилось несколько оплат на покупки, которые не совершал. Предварительно установлено, что потерпевший, доехав на такси до дома, расплатился и вышел, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

Подозреваемого быстро установили, им оказался 33-летний мужчина, у которого ранее не было проблем с законом. По словам задержанного, он нашел банковскую карту в салоне автомобиля.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета». Максимальное наказание по данной части статьи составляет шесть лет лишения свободы, - добавили в полиции.