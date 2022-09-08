На юге Екатеринбурга вспыхнули два садовых домика

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Жителей Екатеринбурга всерьез обеспокоил черный столб дыма, который исходил из садового товарищества на юге города. Как осталось, возгорание произошло именно в СТ «Южный».

- На площади в 150 квадратных метров загорелись два дачных домика, пожарные расчеты уже выехали на место происшествия, более подробная информация появится чуть позже, - рассказали «КП-Екатеринбург» в ГУ МЧС по Свердловской области.

Напомним, на Уктусе ночью,8 сентября, в 24-этажном доме на улице Рощинская произошел пожар. Прибывшими на место пожарными из здания было эвакуировано 30 жильцов, в том числе пять детей.

Кроме того, звеном газодымозащитной службы один человек был спасен с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов.