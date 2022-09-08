Григорьев-Апполонов назвал сумму, которую на первых порах ему платил Матвиенко

Игорь Матвиенко снимал Андрею григорьеву-Апполонову квартиру. Фото: социальные сети

Солист «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов рассказал, сколько платил солистам продюсер коллектива Игорь Матвиенко до того, как на них обрушилась слава. В интервью «КП-Екатеринбург» певец признался, что это были не лучшие времена в его жизни.

- Когда после выхода клипа на песню «Тучи» мы проснулись популярными, я подумал: «Наконец-то!». Потому что до этого мы два года репетировали по пять-шесть часов в день. Матвиенко тогда снимал мне квартиру и платил нам в месяц по 10 тысяч рублей. Приходилось как-то выживать, - поделился певец.

В интервью «КП-Екатеринбург» солист «Иванушек» также рассказал о скандалах в коллективе и объяснил свою неприязнь к творчеству группы «Ласковый май».

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