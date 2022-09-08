Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Звезды8 сентября 2022 12:11

Григорьев-Апполонов назвал сумму, которую на первых порах ему платил Матвиенко

Солисту «Иванушек» не хватало денег на жилье
Татьяна САМОЙЛОВА
Татьяна САМОЙЛОВА
Игорь Матвиенко снимал Андрею григорьеву-Апполонову квартиру. Фото: социальные сети

Игорь Матвиенко снимал Андрею григорьеву-Апполонову квартиру. Фото: социальные сети

Солист «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов рассказал, сколько платил солистам продюсер коллектива Игорь Матвиенко до того, как на них обрушилась слава. В интервью «КП-Екатеринбург» певец признался, что это были не лучшие времена в его жизни.

- Когда после выхода клипа на песню «Тучи» мы проснулись популярными, я подумал: «Наконец-то!». Потому что до этого мы два года репетировали по пять-шесть часов в день. Матвиенко тогда снимал мне квартиру и платил нам в месяц по 10 тысяч рублей. Приходилось как-то выживать, - поделился певец.

В интервью «КП-Екатеринбург» солист «Иванушек» также рассказал о скандалах в коллективе и объяснил свою неприязнь к творчеству группы «Ласковый май».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Андрей Григорьев-Апполонов: «Ласковый май» полюбили за «Белые розы» и сиротскую судьбу». Андрей Григорьев-Апполонов объяснил неприязнь к группе «Ласковый май» (подробнее)