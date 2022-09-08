Бывший игрок московского «Спартака» заключил контракт с «Уралом»

Белорусский игрок будет выступать за «шмелей» под 24 номером. Фото: пресс-служба ФК «Урал»

Футбольный клуб «Урал» заключил контракт с бывшим игроком московского «Спартака» и испанской «Малаги» 34-летним Егором Филипенко. Соглашение с игроком рассчитано на один сезон. Белорусский игрок будет выступать за «шмелей» под 24 номером.

- Футболом Егор Филипенко начал заниматься в родном Минске в местной «Смене». Затем попал в систему БАТЭ, а в 2005 году дебютировал на профессиональном уровне. Защитник быстро стал игроком стартового состава клуба из Борисова и вскоре попал в список лучших футболистов чемпионата, - отметили в пресс-службе ФК «Урал».

Напомним, накануне стало известно, что «Урал» объявил о переходе защитника Ивана Кузьмичева в московский «Локомотив». Игрок уже покинул Екатеринбург и отправился в столицу. В команду он попал в январе 2020 года и сначала выступал в молодежке и в дубле.