В Екатеринбурге директора спортшколы отправили под домашний арест

Мешавкин пробудет под домашним арестом до 5 ноября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге директора детской спортивной школы № 8 «Локомотив», члена общественной палаты Свердловской области Алексея Мешавкина отправили под домашний арест. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в Ленинском районном суде.

- Ему избран домашний арест на два месяца, - сообщили там.

Мешавкин пробудет под домашним арестом до 5 ноября 2022 года. Директора обвиняют в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

В Екатеринбурге 17 июня арестовали директора института физической культуры УрФУ Евгения Шурманова. Ему предъявили обвинение по статье 159 УК «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение». Позже Шурманова лишили звания мастера спорта.