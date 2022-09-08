На Ямале завершены поиски пропавшего грибника

Мужчина сутки блуждал по лесу Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Под Новым Уренгоем на Ямале сутки искали пропавшего грибника, который ушел в лес 7 сентября. Об этом пишет информационное агентство «Ямал 1».

На связь с Единой дежурной диспетчерской службой вышел работодатель пропавшего мужчины, который сообщил, что сотрудник не вышел утром на работу. Он предположил, что сотрудник мог отправиться за грибами.

Работодатель обнаружил автомобиль пропавшего мужчины на обочине дороги в 15 километрах от Нового Уренгоя. В этом помогла система ГЛОНАСС, к которой подключена машина грибника.

Утром 8 сентября мужчину заметили сотрудники «Ямалспаса», он не пострадал.