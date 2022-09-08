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Общество8 сентября 2022 11:21

В Екатеринбурге закроют движение на двух улицах из-за проведения «Кросса нации»

Автолюбители не смогут попасть на улицу Мира и проспект Ленина
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Также будет запрещена стоянка автотранспорта на данных участках во время проведения массового забега

Также будет запрещена стоянка автотранспорта на данных участках во время проведения массового забега

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 17 сентября закроют движение на двух улицах из-за проведения «Кросса нации». Автолюбители не смогут участок по улице Мира от Малышева до Первомайской с 08:30 до 14:30.

Также ограничения коснутся проспекта Ленина от Восточной до Мира с 10:45 до 14:30.

- Также будет запрещена стоянка автотранспорта на данных участках во время проведения массового забега. Муниципалитет прилагает все усилия, чтобы обеспечить безопасность и комфорт для жителей и гостей города во время проведения мероприятия, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга

Напомним, Всероссийский день бега «Кросс нации» в Нижнем Тагиле также пройдет 17 сентября. Старт будет расположен на территории спортивной школы олимпийского резерва «Аист».