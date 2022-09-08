В Екатеринбурге закроют движение на двух улицах из-за проведения «Кросса нации»

Также будет запрещена стоянка автотранспорта на данных участках во время проведения массового забега Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 17 сентября закроют движение на двух улицах из-за проведения «Кросса нации». Автолюбители не смогут участок по улице Мира от Малышева до Первомайской с 08:30 до 14:30.

Также ограничения коснутся проспекта Ленина от Восточной до Мира с 10:45 до 14:30.

- Также будет запрещена стоянка автотранспорта на данных участках во время проведения массового забега. Муниципалитет прилагает все усилия, чтобы обеспечить безопасность и комфорт для жителей и гостей города во время проведения мероприятия, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга

Напомним, Всероссийский день бега «Кросс нации» в Нижнем Тагиле также пройдет 17 сентября. Старт будет расположен на территории спортивной школы олимпийского резерва «Аист».