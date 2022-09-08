В Свердловской области нашли опасное сливочное масло

Производителям предстоит устранить технологические нарушения, которые привели к выпуску некачественного масла Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Свердловской области в половине проб сливочного масла, которые поступили в испытательную лабораторию, нашли несоответствие качеству. Такое масло считается некачественным. Об этом сообщает региональное Управление Россельхознадзора.

- Всего химики-аналитики проверили 14 образцов масла, которые на анализ направили предприятия-изготовители, проводящие производственный контроль, - говорится в сообщении.

Исследования проводили в августе 2022 года. В семи случаях специалисты выявили, что превышена массовая доля влаги. А в шести была занижена массовая доля жира. Нормативу ГОСТ соответствовали шесть проб. Производителям предстоит устранить технологические нарушения, которые привели к выпуску некачественного масла.

В марте 2022 года стало известно, что в Екатеринбурге ООО ПК «Маслодел» подделывал на производстве сливочное масло. Россельхознадзор выяснил, что в журнал было «вручную» добавлено 15,68 тонны сырья. При этом в системе «Меркурий» не указаны документы, подтверждающие происхождение сырья. Это свидетельствует об использовании небезопасной и некачественной продукции.