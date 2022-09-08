Нитрит натрия способствует образованию тяжелых заболеваний Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Урале в курином рулете нашли опасную концентрацию ядовитого вещества - нитрита натрия. Выявила опасный мясной продукт испытательная лаборатория Свердловского референтного центра Россельхознадзорарита натрия.

- Применение нитрита натрия (Е250) в технологии производства мясопродуктов определяется его комплексным воздействием на качество готовых изделии, - объясняют в ведомстве. - Он применяется в качестве добавки при посоле мяса и мясных продуктов для сохранения красного цвета, для формирования вкуса и аромата мяса, как консервант, который подавляет жизнедеятельность микроорганизмов и развитие окислительных процессов.

При этом если нитрита натрия в мясном продукте больше, чем нужно, то есть зафиксировано превышение нормы, то он становится канцерогеном и даже способствует образованию тяжелых заболеваний.

Информацию о выявлении опасной концентрации консерванта специалисты направили предприятию-производителю, которое заказало исследования. В ведомстве отметили, что технологический процесс изготовления куриного рулета нуждается в пересмотре.

Всего в августе по данному показателю было проверено пять проб мясной продукции.