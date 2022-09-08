На трассе Екатеринбург – Курган на месяц закрывают мост

Пути объезда для большегрузов и остального транспорта - разные Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 12 сентября 2022 года на месяц закрывается мост на 92 километре трассы Екатеринбург – Шадринск – Курган. В мэрии Каменск-Уральского рассказали путь объезда на время закрытия моста. Об этом пишет портал KU66.RU.

Для большегрузов

Со стороны Кургана: на круговом движении установят пост ГИБДД, который будет направлять фуры по Челябинскому тракту.

Со стороны Екатеринбурга: на повороте в сторону Каменска-Уральского установят табличку – проезд прямо, по Тюменскому тракту. Перед Тюменью нужно свернуть на Курган.

Для остальных

Весь транспорт, за исключением фур, может объехать закрытый участок трассы Екатеринбург – Шадринск – Курган через населенные пункты Покровка – Горный – Рыбниковское.

Автомобилистам не запрещается проезжать через Каменск-Уральский, однако, на это уйдет больше времени из-за пробок. Власти города также запретили фурам проезжать по Байновскому мосту, по улице Ленина по Вороняцкой горе, где есть мост.