Лесничества Свердловской области получили восемь внедорожников Niva Legend

Фото: департамент информполитики

Нижнесергинское, Тавдинское, Березовское, Гаринское, Камышловское, Карпинское, Талицкое и Туринское лесничества получили восемь новых внедорожников Niva Legend. Машины оснащены гидроусилителем руля, бортовым компьютером и GPS. Благодаря полному приводу и высокому дорожному просвету они способны передвигаться по труднодоступным участкам.

- Использование лесопатрульной техники позволяет повысить эффективность работы лесных инспекторов, - рассказал первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков. - Выявление нарушений ведется оперативнее - это помогает защитить уральские леса от противоправной деятельности человека.

Деньги на покупку автомобилей выделены из федерального бюджета. Еа сегодня новой техникой обеспечены все 30 лесничеств региона. В следующем году планируется закупить еще 15 машин.

Технику в лесничествах используют для патрулирования лесов, контроля соблюдения требований лесного законодательства и мониторинга пожарной обстановки.

Отметим, что сохранение лесного фонда Среднего Урала ведется в рамках проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология».