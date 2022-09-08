Более 30 тыс. гигабайт информации загрузили пассажиры через бесплатный Wi-Fi на вокзалах СвЖД с начала года

Фото из архива РЖД

Это почти в два раза больше, чем показатель за аналогичный период прошлого года. Количество пользователей в 2022 году превысило 45 тыс. человек.

Абсолютным лидером по объему интернет-трафика и количеству пользователей стал вокзал Екатеринбург – 12,5 тыс. гигабайт и более 20 тыс. подключений. Кроме того, большой объем информации скачали на вокзальных комплексах Нижнего Тагила и Тюмени.

Точками доступа Wi-Fi пользуются не только посетители вокзалов, но и пассажиры транзитных поездов – они могут подключиться к сети, не выходя из вагона, во время стоянки на станции. Скорость передачи данных достигает 100 Мб/с, поэтому пользователи могут не только зайти в соцсети, но и совершать видеозвонки, загружать на свое устройство видеофильмы в высоком разрешении.

Фото из архива РЖД

Напомним, проект ОАО «РЖД» и компании «ТрансТелеКом» по оснащению вокзальных комплексов бесплатным доступом к сети Wi-Fi реализуется с сентября 2015 года. В границах СвЖД услуга доступна на вокзалах Екатеринбург, Каменск-Уральский, Нижний Тагил, Пермь-2, Тюмень. Пройти авторизацию (процедуру обязательной идентификации пользователя) достаточно один раз. В дальнейшем мобильное устройство будет автоматически подключаться к сети на территории любого железнодорожного вокзала, где есть Wi-Fi от данного провайдера. При этом на территории каждого крупного вокзального комплекса создано бесшовное пространство: бесперебойный доступ к высокоскоростному интернету сохраняется даже при перемещении между различными функциональными зонами вокзала, значительно удаленными друг от друга.

Внедрение услуги позволило значительно повысить уровень обслуживания и обеспечить более комфортное пребывание пассажиров на вокзалах.