В Верхней Синячихе построили веревочный парк за 1,5 миллиона рублей

На веревочный парк скинулись чиновники, бизнес и жители поселка Фото: Андрей АБРАМОВ

В поселке Верхняя Синячиха по инициативе жителей построили веревочный парк «Орион» за 1,5 миллиона. Проект парка поддержал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, после на объект выделили финансирование. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

На веревочный парк выделили 500 тысяч рублей из региональной казны, 525 тысяч рублей из бюджета Алапаевска, 400 тысяч рублей перечислили бизнесмены, а 75 тысяч рублей – вложили в проект сами жители.

Проект парка занял второе место в номинации «Общественное партнерство» по итогам шестого Всероссийского конкурса проектов инициативного бюджетирования, реализованных в 2021 году.