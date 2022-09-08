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Происшествия8 сентября 2022 9:05

Сотрудники ФСБ задержали в Свердловской области подпольных производителей оружия

Всего по России поймали больше 90 лиц
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Всего силовики изъяли 349 единиц огнестрельного оружия

Всего силовики изъяли 349 единиц огнестрельного оружия

Фото: Владимир ДЕМЧЕНКО

Силовики задержали подпольных производителей оружия в Свердловской области и еще 39 регионах России. Об этом сообщает ФСБ РФ.

В операции участвовали сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии. Они задержали больше 90 лиц. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия проводились в июле и августе 2022 года.

Всего силовики изъяли 349 единиц огнестрельного оружия. В том числе среди них были четыре пулемета, 18 автоматов, 25 пистолетов-пулеметов, 130 винтовок, карабинов и ружей, пусковая установка и 14 ракет к ней, 171 пистолет и револьвер, три огнемета РПО-А «Шмель» и 28 гранатометов.

В апреле 2022 года сотрудники полиции накрыли подпольную мастерскую в Свердловскую область, где изготавливали оружие и патроны. Цех располагался на улице Новой в селе Большебрусянское.