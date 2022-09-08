Сотрудники ФСБ задержали в Свердловской области подпольных производителей оружия

Всего силовики изъяли 349 единиц огнестрельного оружия Фото: Владимир ДЕМЧЕНКО

Силовики задержали подпольных производителей оружия в Свердловской области и еще 39 регионах России. Об этом сообщает ФСБ РФ.

В операции участвовали сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии. Они задержали больше 90 лиц. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия проводились в июле и августе 2022 года.

Всего силовики изъяли 349 единиц огнестрельного оружия. В том числе среди них были четыре пулемета, 18 автоматов, 25 пистолетов-пулеметов, 130 винтовок, карабинов и ружей, пусковая установка и 14 ракет к ней, 171 пистолет и револьвер, три огнемета РПО-А «Шмель» и 28 гранатометов.

В апреле 2022 года сотрудники полиции накрыли подпольную мастерскую в Свердловскую область, где изготавливали оружие и патроны. Цех располагался на улице Новой в селе Большебрусянское.