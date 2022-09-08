В Екатеринбурге банковский работник сдал мошенника, взявшего кредит по чужому паспорту

Сотрудники полиции выясняют каким образом в распоряжении задержанного оказался чужой документ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в полицию 7 сентября обратился представитель одного из банков. Он рассказал, что в финансовую организацию пришел клиент и оформил кредитную карту, предоставив сотруднику чужой документ удостоверяющий личность. Сотрудники полиции оперативно задержали 29-летнего подозреваемого в мошенничестве мужчину.

- При опросе он пояснил, что через интернет заказал кредитную карту одной из крупных банковских организаций, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. - Когда к нему прибыл курьер, подозреваемый предъявил ему поддельный паспорт. В документ, принадлежащий другому гражданину, была вклеена фотография фигуранта.

Сотрудники банка начали подозревать, что новый клиент их обдурил позже, уже после того, как заключили с ним договор и выдали ему карту с кредитным лимитом в 300 тысяч рублей.

По данным полиции, мужчина нигде не работал, жил в поселке Дружинино. Ранее он уже был судим за грабеж, мошенничество, кражу и хранение наркотиков. Сотрудники полиции устанавливают детали преступления, в частности, каким образом в распоряжении задержанного оказался чужой документ.

На подозреваемого завели уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере». Уральцу грозит до шести лет лишения свободы. Он находится под подпиской о невыезде.