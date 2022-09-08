За месяц тарелка борща в Екатеринбурге подешевела на 11 рублей

В среднем тарелка борща в Екатеринбурге сейчас стоит 124 рубля 89 копеек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дорогой ли борщ в России? Вопрос этот отнюдь не праздный. Все-таки это одно из главных блюд российской кухни. И горяч, и наварист, и вкусен. Но дорог ли? Ответить на этот вопрос постарались специалисты-статисты при информационной поддержке «Комсомольской правды».

Результаты своих изысканий они каждый месяц публикуют на сайте индекс-борща.рф. И вот свежие данные за сентябрь – тарелка борща в среднем в России стоит 157 рублей 93 копейки. Ну а если говорить, про Екатеринбург, то она стоит в среднем 124 рубля 89 копеек. Много ли это? Ну уж поменьше, чем месяц назад, когда тарелка супа обходилась уральцам за 135 рублей 12 копеек, то есть почти на 11 рублей дороже.

- Мы взяли классический рецепт борща и немного упростили его, убрав декоративные элементы и приправы, а также заменили говядину на курицу, - объясняют специалисты сервиса индекс-борща.рф.

Так, борщ, индекс которого высчитывался, состоит из картошки, капусты, лука, моркови, свеклы, чеснока и курицы. Плюс в цену добавлена стоимость ложки сметаны – куда без нее? – и хлеба.