Директор «Вечерних ведомостей» прокомментировала обыски у главного редактора

Директор издания ожидает обысков в редакции Фото: Олег ГАЛИМОВ

Директор издания «Вечерние ведомости» Гузель Аиткулова прокомментировала обыски у главного редактора издания Владислава Постникова.

- В редакции обо всем узнали из СМИ. Наш адвокат Георгий Краснов находится сейчас с Постниковым. Сам Владислав пока, насколько мне известно, находится в статусе свидетеля по некоему делу Ильи Пономарева*, - говорит директор «Вечерних ведомостей» Гузель Аиткулова. - Говорят, что планируются обыски в редакции. Там сейчас находится наша кошка Маюша и я очень переживаю, что силовики ее напугают.

Кроме того, Гузель Аиткулова добавила, что на издание «Вечерние Ведомости» уже выписано два штраф о дискредитации ВС России.

Сам Постников в полдень прибыл в отдел полиции на Фрунзе, 74 для дачи показаний. Утром силовики провели обыски в квартире Постникова из-за уголовного дела по части 2 ститье 207.3 УК РФ, воздужденного в отношении экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева*.

- Уголовное дело находится на контроле главного следственного управления СКР в Москве. Постников – его тесный контакт по проекту в одном из телеграмм-каналов, - рассказал источник издания «КП-Екатеринбург».

*(внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

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