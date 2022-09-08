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Общество8 сентября 2022 7:57

Руководители федерального проекта «Чистый воздух» оценили экологические проекты ЕВРАЗ НТМК

Руководитель проектного офиса федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология» Максим Корольков посетил ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат.
Максим Корольков обсуждает проекты "Чистого воздуха" с сотрудниками ЕВРАЗ НТМК

Максим Корольков обсуждает проекты "Чистого воздуха" с сотрудниками ЕВРАЗ НТМК

Максим Корольков проинспектировал объекты, которые предприятие реализует в рамках проекта - доменную печь № 7, конвертерный цех, коксохимическое производство - а также посетил теплоэлектроцентраль.

В реализацию экологических проектов «Чистого воздуха» ЕВРАЗ НТМК вложил 4 млрд руб, выбросы были снижены на 7,4 тыс. тонн при плановом показателе снижения на 6,5 тыс. тонн.

В ближайшее время будет запущен в работу теплообменник закрытого типа на коксохимическом производстве комбината, в результате чего технологическая вода после охлаждения коксового газа не будет попадать в градирню, а начнет сразу поступать в специальную водоочистную установку. После очистки вода и газ будут возвращаться для дальнейшего использования в производство и топливную систему комбината. Это позволит снизить выбросы еще на 175 тонн в год.

«ЕВРАЗ НТМК выполняет взятые на себя в 2021 году обязательства по сокращению сроков реализации мероприятий, направленных на снижение выбросов полиароматических веществ. В октябре здесь планируется запуск установки охлаждения коксового газа. Этот проект позволит снизить выбросы тех веществ, которые объективно беспокоят жителей Нижнего Тагила. Также мы осмотрели источники, которые в ближайшие годы будут оснащены автоматическими системами контроля, что позволит получать информацию в режиме онлайн», - сказал руководитель федерального проекта «Чистый воздух» Максим Корольков.

«Мероприятия в рамках проекта «Чистый воздух» реализуются на предприятиях ЕВРАЗа на Урале и в Сибири. Мы модернизируем производство, учитывая цели нацпроекта «Экология» и экологическую стратегию компании до 2030 года. Это позволяет планомерно снижать нагрузку на окружающую среду в Нижнем Тагиле и Новокузнецке», - отметил директор ЕВРАЗа по координации природоохранной деятельности Максим Епифанцев.

На ЕВРАЗ НТМК в рамках проекта «Чистый воздух» проведена модернизация установки сухого тушения кокса, построена новая домна № 7 и модернизирована домна № 6, ведется масштабная работа по ремонту и модернизации аспирационных установок. В 2021 году в конвертерном цехе введен в работу третий объект проекта – аспирационная установка миксерного отделения с эффективностью очистки от пыли не менее 95%.