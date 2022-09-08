Певец часто приезжает в свой родной город Фото: Алексей БУЛАТОВ

Niletto проведет бесплатный уличный концерт в Екатеринбурге. Уральский исполнитель пригласил всех желающих к театру Драмы 8 сентября в 19:00.

- Дорогой мой Екатеринбург! 8 сентября мы будем с ребятами на улице бесплатно выступать для вас на акустическом уличном концерт.е Попоем песни с гитарой, - обратился к подписчикам певец.

Концерт пройдет в рамках съемок документального фильма о рэпере. Работа будет называться «Нелюбимка».

В августе певец собирал своих поклонников на общую тренировку в Зеленой роще. Niletto устроил на спортивной площадке соревнования.

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