Депутат из Екатеринбурга передал военным, участвующим в спецоперации, носилки и техсредства

Волонтеры в Екатеринбурге сшили уже больше 250 тактических носилок. Фото: telegram-канал Алексея Вихарева

Депутат Гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев встретился с солдатами, участвующими в спецоперации на Украине. Он передал им тактические носилки и специальное техническое оборудование, необходимые для спасательных операций. Об этом парламентарий рассказал в своем telegram-канале.

- Полезный груз уже отправился к месту службы. Нашим парням нужна наша помощь и поддержка. И мы будем стараться ее оказывать, - написал Вихарев.

Депутат отметил, что тактические носилки «Фома - 180» шьют волонтеры в Екатеринбурге на базе театра «Шарманка». А Медицинская фракция помогает с финансированием. Добровольцы сшили уже больше 250 таких носилок. Их можно использовать как маскхалаты, гамаки, а также для переноски раненых и доставки грузов.

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