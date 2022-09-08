Жителя Екатеринбурга будут судить за мошенничество на 1,4 млн рублей

Обвиняемый искал жертв в интернете Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге будут судить 31-летнего мужчину, которого обвиняют в мошенничестве под видом аренды и поставки строительного оборудования. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

- По версии следствия, в июле 2020 года мужчина через подставное лицо зарегистрировал общество с ограниченной ответственностью, открыл расчетные счета в банках, изготовил печати юридического лица и создал сайт организации, - говорится в сообщении.

После этого обвиняемый разместил в интернете объявления от имени организации о сдаче в аренду и поставке строительного оборудования. С горожанином связались представители двух организаций. Одни из них хотел арендовать и купить оборудование.

Мужчина составил и отправил по электронной почте соответствующие договоры. Потерпевшие перевели больше 1,4 миллиона рублей за аренду и больше 490 тысяч за покупку. Этими деньгами обвиняемый распорядился по своему усмотрению. При этом оборудование он не предоставил.

Жителя Екатеринбурга обвиняют по чч. 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размерах).