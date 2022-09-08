Губернатор пообещал новые выплаты врачам Свердловской области

Евгений Куйвашев поручил на заседании правительства разработать комплексную программу, которая поможет решить дефицит врачей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев придумал, как бороться с дефицитом кадров в медучреждениях. Он поручил на заседании правительства разработать комплексную программу, которая поможет решить эту проблему. Она будет включать в себя дополнительные выплаты медикам.

- У нас в регионе много мер поддержки врачей. Молодые специалисты, которые едут в отдаленные территории, получают подъемные, жилищные сертификаты, компенсацию за аренду жилья. Но этого недостаточно - дефицит кадров сохраняется, - написал глава региона в telegram-канале.

Предварительно в программу новые виды выплат медикам, которые работают более чем в 300 километрах от Екатеринбурга, войдут ежемесячные выплаты по 5 тысяч рублеи врачам и 3 тысячи рублеи средним медицинским работникам, которые являются наставниками молодых специалистов в первый год их работы и отдельные выплаты врачам дефицитных специальностей. Кроме того, планируется в два раза увеличить количество профильных медицинских классов в школах.

Программа, как обещает Евгений Куйвашев, должна быть готова уже через две недели.