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Общество8 сентября 2022 6:37

Губернатор пообещал новые выплаты врачам Свердловской области

Евгений Куйвашев придумал, как бороться с дефицитом кадров в медучреждениях
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Евгений Куйвашев поручил на заседании правительства разработать комплексную программу, которая поможет решить дефицит врачей

Евгений Куйвашев поручил на заседании правительства разработать комплексную программу, которая поможет решить дефицит врачей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев придумал, как бороться с дефицитом кадров в медучреждениях. Он поручил на заседании правительства разработать комплексную программу, которая поможет решить эту проблему. Она будет включать в себя дополнительные выплаты медикам.

- У нас в регионе много мер поддержки врачей. Молодые специалисты, которые едут в отдаленные территории, получают подъемные, жилищные сертификаты, компенсацию за аренду жилья. Но этого недостаточно - дефицит кадров сохраняется, - написал глава региона в telegram-канале.

Предварительно в программу новые виды выплат медикам, которые работают более чем в 300 километрах от Екатеринбурга, войдут ежемесячные выплаты по 5 тысяч рублеи врачам и 3 тысячи рублеи средним медицинским работникам, которые являются наставниками молодых специалистов в первый год их работы и отдельные выплаты врачам дефицитных специальностей. Кроме того, планируется в два раза увеличить количество профильных медицинских классов в школах.

Программа, как обещает Евгений Куйвашев, должна быть готова уже через две недели.