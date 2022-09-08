В лесополосе Нижнего Тагила задержали закладчика с героином

Подозрительного мужчину, сидевшего на корточках, полицейские заметили в лесополосе. Фото: МУ МВД «Нижнетагильское»

В Нижнем Тагиле задержали 31-летнего жителя поселка Сухоложский, который делал закладки с героином. Об этом сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».

Подозрительного мужчину, сидевшего на корточках, наряд ППС заметил в лесополосе у дома 10а по улице Аганичева. В этом районе полиция часто задерживает горожан, ищущих закладки. Силовики подошли к мужчине и представились. Однако он, увидев их, подскочил и побежал из по бетонным ступеням в сторону жилых домов.

- Убегая, он что-то выбросил из рук, это не ускользнуло от бдительного взгляда сотрудников ППС. Далеко мужчине убежать не удалось, практически сразу старший наряда лейтенант Шешуков его задержал, - сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».

С места происшествия изъяли 17 свертков. Фото: МУ МВД «Нижнетагильское»

На месте задержания патрульные нашли сверток, обмотанный зеленой изолентой, а рядом с ним в траве лежал полиэтиленовый пакет. В нем были свертки из такого же материала. На место вызвали следственно-оперативную группу. С места происшествия изъяли 17 свертков. Экспертиза показала, что в них был героин.

Задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности за мошенничество, незаконный оборот наркотиков и преступление против личности. Он освободился из мест лишения свободы в 2021 году. На него завели уголовное дело по факту покушения на сбыт наркотических средств в крупном размере (ч.3 ст. 30 ч. п. г. 4 ст. 228.1 УК РФ). Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания до избрания меры пресечения.