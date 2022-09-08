Гражданин Китая пытался вывезти из Екатеринбурга юбилейные медали

На гражданина Китая заведут уголовное дело Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Гражданин Китая пытался вывезти из Екатеринбурга в Чанчунь (КНР) 15 медалей, выпущенных к юбилейным датам важных для России событий. Их обнаружили таможенники в багаже мужчины в Кольцово.

- Семь из пятнадцати медалей выпущены к различным годовщинам Победы в Великой Отечественной войне, три - к годовщинам создания Вооруженных сил СССР, четыре медали «Ветеран труда» и одна - к столетию со дня рождения Г.К. Жукова, - рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Кроме того, эксперты определили, что четыре медали из 15 представляют культурную ценность. Так, гражданин Китая пытался вывезти две медали «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», медаль «За доблестный труд» и медаль «50 лет Вооруженных сил СССР».

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Они выпущены более 50 лет назад и являются предметами фалеристики [прим.ред - вспомогательная историческая дисциплина, занимающаяся изучением истории медалей]. Остальные медали вернули владельцу.

Кольцовской таможней решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье ст. 324 УК РФ. Нарушителю может грозить арест до трех месяцев, исправительные работы до одного года или штраф до 80 тысяч рублей.