В Екатеринбурге вспыхнул частный дом

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге утром, 8 сентября, вспыхнул двухэтажный частный дом на улице Хасановской. Огонь распространился на площади 80 квадратных метров. По данным МЧС, существовала угроза распространения пожара на соседние строения.

- В 8:50 поступило сообщение о пожаре. В тушении пожара участвуют 9 человек личного состава и 3 единицы техники, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В 9:16 пожарные локализовали пожар. Еще через восемь минут открытое горение было ликвидировано. Сейчас спасатели проводят проливку и разборку сгоревших конструкций. Информации о пострадавших не поступало.