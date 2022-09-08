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Происшествия8 сентября 2022 4:41

В Екатеринбурге вспыхнул частный дом

Существует угроза распространения пожара на соседние строения
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге утром, 8 сентября, вспыхнул двухэтажный частный дом на улице Хасановской. Огонь распространился на площади 80 квадратных метров. По данным МЧС, существовала угроза распространения пожара на соседние строения.

- В 8:50 поступило сообщение о пожаре. В тушении пожара участвуют 9 человек личного состава и 3 единицы техники, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В 9:16 пожарные локализовали пожар. Еще через восемь минут открытое горение было ликвидировано. Сейчас спасатели проводят проливку и разборку сгоревших конструкций. Информации о пострадавших не поступало.