В некоторых медучреждениях аппараты уже введены в эксплуатацию Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области 11 больниц получили новые компьютерные томографы. Аппараты обошлись в 173 миллиона рублей.

- Второй аппарат был нам необходим для обследования больных с другими заболеваниями, в том числе с подозрением на пневмонию. Для него сейчас оборудуют помещение в здании, где находятся поликлиника и инфекционное отделение, - рассказал главный врач Артемовской ЦРБ Андрей Карташов.

Помимо Артемовского томографы Минздрав поставил в больницы Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Верхней Пышмы, Тавды, Арамили, Верхней Салды и Березовского. В некоторых медучреждениях аппараты уже введены в эксплуатацию.

В Минздраве отметили, что все лечебные учреждения Свердловской области продолжают получать новую медицинскую технику по программе модернизации первичного звена здравоохранения.