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Здоровье8 сентября 2022 4:20

В Свердловской области 11 больниц получили новые компьютерные томографы

Аппараты обошлись в 173 миллиона рублей
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
В некоторых медучреждениях аппараты уже введены в эксплуатацию

В некоторых медучреждениях аппараты уже введены в эксплуатацию

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области 11 больниц получили новые компьютерные томографы. Аппараты обошлись в 173 миллиона рублей.

- Второй аппарат был нам необходим для обследования больных с другими заболеваниями, в том числе с подозрением на пневмонию. Для него сейчас оборудуют помещение в здании, где находятся поликлиника и инфекционное отделение, - рассказал главный врач Артемовской ЦРБ Андрей Карташов.

Помимо Артемовского томографы Минздрав поставил в больницы Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Верхней Пышмы, Тавды, Арамили, Верхней Салды и Березовского. В некоторых медучреждениях аппараты уже введены в эксплуатацию.

В Минздраве отметили, что все лечебные учреждения Свердловской области продолжают получать новую медицинскую технику по программе модернизации первичного звена здравоохранения.