В школе №132 на Химмаше открыли обновленную спортплощадку

Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

В школе №132 на Химмаше 7 сентября открыли обновленную спортплощадку. После торжественного перерезания красной ленты выступили творческие коллективы школы и юные спортсмены из секции тхэквондо.

- В этот день ученики и педагоги учреждения заложили новую традицию: на стадионе прошел парад призеров соревнований, которые защищали честь школы, Чкаловского района и Екатеринбурга на разных спортивных аренах, - рассказали в пресс-службе администрации города.

Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

Спортивная площадка включает футбольное поле с искусственной травой, волейбольную площадку, беговые дорожки и сектор для прыжков в длину. Также здесь установили спортивное оборудование для сдачи норм ГТО. Общая площадь площадки составляет более трех тысяч квадратных метров. Обновили ее на деньги города и области.