На Уктусе из многоэтажки из-за пожара эвакуировали 30 человек

В тушении пожара были задействованы 7 единиц техники и 21 человек личного состава Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Уктусе ночью,8 сентября, в 24-этажном доме на улице Рощинская произошел пожар. Прибывшими на место пожарнымииз здания было эвакуировано 30 жильцов, в том числе пять детей. Кроме того звеном газодымозащитной службы один человек был спасен с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов.

- В 01:27 поступило сообщение о пожаре. На площади два квадратных метра повреждено домашнее имущество в квартире. В тушении пожара были задействованы 7 единиц техники, 21 человек личного состава. В 01:38 огонь локализован, в 01:40 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 02:46,- сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Очевидцы рассказали группе «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург», что в квартире, где произошел пожар находился пьяный мужчина. По их словам, соседи негативно отзываются о нем и жалуются, что им часто приходится делать ему замечания из-за его поведения.