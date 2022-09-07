В Верхней Салде инвалиду отказались выдавать рецепт на лекарства

В дело вмешалась городская прокуратура. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В больнице Верхней Салды инвалиду II группы отказались выдавать рецепт на льготные лекарственные препараты. В дело вмешалась городская прокуратура.

- В этой связи Верхнесалдинский городской прокурор внес представление главному врачу медицинского учреждения об устранении нарушений законодательства, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

После вмешательства ведомства инвалид обеспечен необходимыми лекарственными препаратами.

Ранее мы писали, что в Березовском 31-летняя женщина-инвалид получила жилье только после вмешательства прокуратуры. Суд согласился с условиями ведомства, после этого свердловчанка получила благоустроенную квартиру площадью 43 квадратных метров.