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Общество7 сентября 2022 20:35

В Верхней Салде инвалиду отказались выдавать рецепт на лекарства

В дело вмешалась городская прокуратура
Анастасия БАШКИРЦЕВА
В дело вмешалась городская прокуратура.

В дело вмешалась городская прокуратура.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В больнице Верхней Салды инвалиду II группы отказались выдавать рецепт на льготные лекарственные препараты. В дело вмешалась городская прокуратура.

- В этой связи Верхнесалдинский городской прокурор внес представление главному врачу медицинского учреждения об устранении нарушений законодательства, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

После вмешательства ведомства инвалид обеспечен необходимыми лекарственными препаратами.

Ранее мы писали, что в Березовском 31-летняя женщина-инвалид получила жилье только после вмешательства прокуратуры. Суд согласился с условиями ведомства, после этого свердловчанка получила благоустроенную квартиру площадью 43 квадратных метров.