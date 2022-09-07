В Свердловской области ожидаются дожди и заморозки до -3 градусов

В Свердловской области в четверг похолодает. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области в четверг похолодает. По данным Уральского гидрометцентра, днем 8 сентября воздух прогреется до +13 градусов, а ночью столбики термометра опустятся до -2. Погода будет облачная с небольшим дождем и порывами ветра до девяти метров в секунду.

9 сентября, в пятницу, температура днем будет составлять +13 градусов, а ночь – минус три. Несмотря на прохладную погоду, днем осадков не ожидается, а ночью пройдет небольшой дождь.

В субботу, 10 сентября, в дневное время суток столбики термометра поднимутся до +13 градусов, а ночью придут заморозки до -2 градусов. В этот день осадков не ожидается, лишь переменная облачность с небольшими порывами ветра до восьми метров в секунду.