В Екатеринбурге женщина вытащила из рюкзака прохожей телефон

Злоумышленница уже была ранее судима. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Екатеринбурга обратилась женщина с просьбой найти злоумышленницу, которая вытащила из ее рюкзака телефон за 20 тысяч рублей в магазине на улице Репина.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ОП № 8 была изобличена и задержана подозреваемая в хищении мобильного устройства. 29-летнюю ранее судимую за кражу местную жительницу доставили в дежурную часть для разбирательства, -рассказали в городском УМВД.

Екатеринбурженка созналась в содеянном и пояснила, что продала украденный телефон, а деньги потратила. На злоумышленницу завели уголовное дело по части 2 статьи 158 УК Российской Федерации «Кража», ей грозит до пяти лет лишения свободы.