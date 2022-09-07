Премьера шоу назначена на 5 октября. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жительница Краснотурьинска стала участницей шоу «Беременна в 16». Уральский город прозвучал в новом тизере шоу на телеканале «Ю». Премьера назначена на 5 октября.

Ранее мы писали, что в поселке Верхняя Синячиха 16-летняя школьница собралась рожать от своего 20-летнего ухажера, на которого за интимную связь с девушкой завели уголовное дело. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил источник в правоохранительных органах.

Роман между школьницей и ее ухажером начался в августе 2021 года. В начале марта этого года в полицию поступило сообщение, что девушка находится на позднем сроке беременности.