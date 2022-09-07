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Общество7 сентября 2022 17:57

Жительница Краснотурьинска стала участницей шоу «Беременна в 16»

Премьера шоу назначена на 5 октября
Анастасия БАШКИРЦЕВА
Премьера шоу назначена на 5 октября.

Премьера шоу назначена на 5 октября.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жительница Краснотурьинска стала участницей шоу «Беременна в 16». Уральский город прозвучал в новом тизере шоу на телеканале «Ю». Премьера назначена на 5 октября.

Ранее мы писали, что в поселке Верхняя Синячиха 16-летняя школьница собралась рожать от своего 20-летнего ухажера, на которого за интимную связь с девушкой завели уголовное дело. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил источник в правоохранительных органах.

Роман между школьницей и ее ухажером начался в августе 2021 года. В начале марта этого года в полицию поступило сообщение, что девушка находится на позднем сроке беременности.