Защитник «Урала» Иван Кузьмичев перешел в московский «Локомотив»

Всего за главную команду Иван провел 32 официальных матча. Фото: пресс-служба ФК «Урал»

Футбольный клуб «Урал» объявил о переходе защитника Ивана Кузьмичева в московский «Локомотив». Игрок уже покинул Екатеринбург и отправился в столицу. В команду он попал в январе 2020 года и сначала выступал в молодежке и в дубле.

- В январе 2021 года отправился на сборы вместе с главной командой. 16 мая 2021 года в игре против «Локомотива» Кузьмичев дебютировал за «Урал» в РПЛ. Осенью защитник стал игроком молодежной сборной России. Всего за главную команду Иван провел 32 официальных матча, - рассказали в пресс-службе клуба.

Ранее футбольный клуб «Урал» раскрыл подробности подписания контракта с голландцем Райем Влутом. Легионер заключил соглашение на 2.5 года, в стане «шмелей» игрок будет выступать под номером 20. Клуб из Екатеринбурга воспользовался опцией выкупа контракта игрока.