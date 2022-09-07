Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия7 сентября 2022 16:49

В Екатеринбурге 30-летняя женщина нашла банковскую карту и стала уголовницей

Злоумышленница потратила со счета больше 12 тысяч рублей
Анастасия БАШКИРЦЕВА
На екатеринбурженку завели уголовное дело.

На екатеринбурженку завели уголовное дело.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Екатеринбурга обратилась женщина с просьбой найти неизвестного, потратившего с ее потерянной банковской карты 12,5 тысяч рублей.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОП № 3 установили подозреваемую в хищении денег с карты заявительницы и задержали, - рассказали в УМВД Екатеринбурга.

Злоумышленницей оказалась ранее судимая за грабеж и разбой 30-летняя женщина. Она созналась в содеянном и пояснила, что нашла карту в магазине и потратила с нее деньги на продукты.

На екатеринбурженку завели уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета». Ей грозит до шести лет лишения свободы.