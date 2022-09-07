В Екатеринбурге 30-летняя женщина нашла банковскую карту и стала уголовницей

На екатеринбурженку завели уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Екатеринбурга обратилась женщина с просьбой найти неизвестного, потратившего с ее потерянной банковской карты 12,5 тысяч рублей.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОП № 3 установили подозреваемую в хищении денег с карты заявительницы и задержали, - рассказали в УМВД Екатеринбурга.

Злоумышленницей оказалась ранее судимая за грабеж и разбой 30-летняя женщина. Она созналась в содеянном и пояснила, что нашла карту в магазине и потратила с нее деньги на продукты.

На екатеринбурженку завели уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета». Ей грозит до шести лет лишения свободы.