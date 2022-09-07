Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество7 сентября 2022 16:41

Строительство трамвайной ветки в Академический затягивается из-за скальной породы и грунтовых вод

Специалистам пришлось менять технологию для решения возникших инженерных задач
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Специалисты планировали завершить работы на участке от Зоологической до Волгоградской по нечетной стороне Серафимы Дерябиной еще к 1 сентября

Специалисты планировали завершить работы на участке от Зоологической до Волгоградской по нечетной стороне Серафимы Дерябиной еще к 1 сентября

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Академическом районе Екатеринбурга затягивается строительство трамвайной ветки, которая свяжет его с центром города. Специалисты планировали завершить работы на участке от Зоологической до Волгоградской по нечетной стороне Серафимы Дерябиной еще к 1 сентября.

- Мы видим, что сейчас есть определенная сдвижка по времени. В процессе производства работ выяснилось, что грунты не соответствуют тому, что указано в проекте. Мы обнаружили крепкие скальные породы и грунтовые воды, что потребовало применения других технологий, - заявил глава комитета по строительству Алексей Корюков.

Также напомним, что рабочие закроют еще один участок улицы Серафимы Дерябиной. Речь идет о четной стороне проезжей части от дома № 51/1 до улицы Академика Бардина. Улицу перекроют специалисты АО «Трест Уралтрансспецстрой» с 15 сентября до 15 ноября 2022 года.