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Общество7 сентября 2022 16:20

В заброшенном здании Первоуральска потушили крупный пожар

Пламя распространилось на площади 120 квадратных метров
Анастасия БАШКИРЦЕВА
На место ЧП оперативно приехали три пожарные машины. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

На место ЧП оперативно приехали три пожарные машины. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Первоуральске в заброшенном здании на улице Пушкина произошел пожар. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, инцидент случился 7 сентября в 4:36.

- На площади 120 квадратных метров повреждены кровля, перекрытия, стены неэксплуатируемого здания, - рассказали в региональном МЧС.

На место ЧП оперативно приехали три пожарные машины и десять спасателей, которые потушили пламя в 4:52, а проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 08:55. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее мы писали, что в поселке Евстюниха Нижнего Тагила утром, 7 сентября, на улице Мостовая произошел пожар. Огонь охватил два частных дома и надворные постройки.