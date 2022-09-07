В заброшенном здании Первоуральска потушили крупный пожар

На место ЧП оперативно приехали три пожарные машины. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Первоуральске в заброшенном здании на улице Пушкина произошел пожар. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, инцидент случился 7 сентября в 4:36.

- На площади 120 квадратных метров повреждены кровля, перекрытия, стены неэксплуатируемого здания, - рассказали в региональном МЧС.

На место ЧП оперативно приехали три пожарные машины и десять спасателей, которые потушили пламя в 4:52, а проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 08:55. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее мы писали, что в поселке Евстюниха Нижнего Тагила утром, 7 сентября, на улице Мостовая произошел пожар. Огонь охватил два частных дома и надворные постройки.