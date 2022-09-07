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Происшествия7 сентября 2022 15:35

Свердловский суд вынес приговор бывшему начальнику юротдела МУГИСО

Ему назначили четыре года лишения свободы за пособничество в растрате
Анастасия БАШКИРЦЕВА
Уголовное дело о взяточничестве возбуждено в 2016 году.

Уголовное дело о взяточничестве возбуждено в 2016 году.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Октябрьский районный суд Свердловской области вынес первый приговор по главному эпизоду дела в отношении экс-работников регионального Министерства по управлению госимуществом.

По данным опубликованного судебного акта, бывшему начальнику юротдела МУГИСО Максиму Титову назначили четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

- Титов М.П., совершил пособничество в растрате, то есть хищении чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, - сказано в приговоре.

Напомним, что уголовное дело о взяточничестве возбуждено в 2016 году. Следствие установило, что с 2012 года по 2013 год экс-министр Алексей Пьянков создал группу из-за коллег и знакомых для получения «материального обогащения».