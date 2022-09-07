В Алапаевске пенсионерка потеряла больше 50 тысяч рублей, поверив телефонным мошенникам

Женщина не с первого раза попалась на уловку мошенников Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Алапаевске 64-летняя пенсионерка потеряла больше 50 тысяч рублей, поверив телефонным мошенникам. Пострадавшая обратилась в полицию и рассказала, что ей позвонили незнакомцы, которые представились сотрудниками банка, они попросили свою жертву помочь в изобличении целой группы аферистов.

- Для этого ей необходимо было оформить на себя кредит и перевести на указанные счета. Женщина приняла мудрое решение и отказалась, решив, что это звонят мошенники. Однако на следующий день ей вновь поступил звонок, - рассказали в ГУ МВД России по Свердловской области.

На этот раз звонивший представился заместителем регионального прокурора и даже отправил фотографию своего удостоверения. Он заверил, что все расходы, связанные с выплатой кредита, банка берет на себя.

- Слова звонившего звучали убедительно, а присланная фотография удостоверения убедила заявительницу в подлинности слов лжебанкира. Женщина оформила на себя кредит. Общая сумма причиненного ей ущерба составила 53 тысячи рублей, - добавили в полиции.