Участок трассы, соединяющий Екатеринбург и Челябинск, перекроют на несколько часов

Автомобилистов просят принять во внимание изменение схемы организации дорожного движения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Участок трассы, который соединяет Екатеринбург и Челябинск, перекроют на несколько часов ради проведения ремонтных работ. Временные ограничения введут поздним вечером 7 сентября, а также в ночь на 8 число.

- В связи с установкой модульного надземного пешеходного перехода на автомобильной дороге М-5 «Урал», подъезд к Екатеринбургу, на 66 километре вводится ограничение в виде снижения скорости с 22:00 до 23:30 и с 00:00 до 01:30 8 сентября. Полная остановка движения вводится с 23:30 до 00:00 7 сентября, - рассказали в пресс-службе «Упрдор „Южный Урал “».

Автомобилистов просят принять во внимание изменение схемы организации дорожного движения. Ранее стало известно, что в Екатеринбурге на полтора месяца закроют проезд по улице Дальневосточной. Ограничения будут действовать с 2 сентября по 16 октября. Дорогу перекроют специалисты МУП «Водоканал».